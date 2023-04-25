Последний покер в ворота «Реала» до Кастельяноса был в 2013 году

Покер аргентинского нападающего «Жироны» Валентина Кастельяноса стал первым в ворота мадридского «Реала» за десять лет.

В последний раз забить четыре мяча в ворота «сливочных» в одном матче удавалось Роберту Левандовски в полуфинале Лиги чемпионов. Поляк тогда выступал в составе дортмундской «Боруссии», и именно его голы не пустили «галактикос» в финал турнира.

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» на своем поле сенсационно обыграла мадридский «Реал» со счетом 4:2 в пользу хозяев, благодаря покеру Кастельяноса.

Гости смогли ответить точными выстрелами Винисиуса и Лукаса Васкеса.

«Жирона» набрала 41 очко и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.

«Реал» с 65 очками остался вторым. Уже завтра «Барселона» может увеличить свой отрыв от него до 14 очков в случае гостевой победы над «Райо Вальекано».