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Орлов не понимает, как селекция «Спартака» могла привезти Дуарте

К компетенции защитника возникают вопросы.
26 апреля 2023 09:38
автор: Максим Скороходов

Известный комментатор Геннадий Орлов после матча «Спартака» с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ заявил о плохой работе селекционной службы красно-белых, которая зимой привела в клуб защитника Алексиса Дуарте.

«Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика. Вы же видели, как «быки» удваивали преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли в «Спартак»? Что он привнес в игру красно-белых? Почему не побежал за своим оппонентом в том эпизоде? Если ты берешь иностранца, он должен быть сильнее россиянина. Это же прописная истина», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Орлова.

Добавим, что контракт Дуарте со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года, за него красно-белые заплатили 4 млн евро.

В текущем сезон 23-летний защитник провел пять матчей за российский клуб и получил две желтые карточки.

источник: «Спорт-Экспресс»
Орлов не понимает, как селекция «Спартака» могла привезти Дуарте
К компетенции защитника возникают вопросы.
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