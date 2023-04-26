Мурад Мусаев назвал лучшего вратаря чемпионата России

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим голкипером чемпионата России.

Напомним, что специалист являлся наставником «Краснодара» с 2018 по 2021 год.

«Думаю, что он не «один из», а самый лучший вратарь чемпионата. Стал первым номером в сборной. Уверенно себя чувствует. И продолжает работать над собой», - приводит слова Мусаева «МК».

Добавим, что Сафонов - воспитанник академии «быков». Всего за основной состав команды он провел 139 матчей, в 41 из них оставив ворота «сухими».

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.