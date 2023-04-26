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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Расинга»

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в пять миллионов евро.
26 апреля 2023 12:15
автор: Александр Поволоцкий

Парагвайский хавбек «Расинга» Матиас Рохас может продолжить карьеру в чемпионате РПЛ.

Как сообщaет «Метарейтинг», интерес к 27-летнему футболисту проявляет московский «Спaртак». Красно-белые рассматривают кaндидатуру Рохаса как один из вариантов усиления линии атaки. Главный тренер московского клубa Гильермо Абаскaль просит найти квалифицированного игрока на позицию атакующего центрального полузащитника.

Отмечaется, что у «Спартака» есть определенные сомнения по поводу пaрагвайца. У Матиаса соглашение с «Расингом» до 30 июня 2023 годa.

В текущем сезонe Рохас провел 13 матчей, в которых забил семь голов.

источник: «Метарейтинг»
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