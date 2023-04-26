Широков согласился с Кокорином, ему неприятно, что болельщики «Динамо» чаще вспоминают Вальбуэна

Бывший капитан сборной России Роман Широков поддержал экс-нападающего «Динамо» Александра Кокорина, который не понимает, почему фанаты клуба больше любят Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира.

«Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хвалёные иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, — например, Вагнер. Халк? А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчёмными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА», - приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Напомним, что Халк в составе «Зенита» завоевал три титула, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Бразилец играл в России четыре года.