Левникова назначили судить матч «Спартак» - «Ростов»

Стальная воля на полях Сириуса

В понедельник, 24 апреля, в Сочи прошла церемония открытия футбольного фестиваля «ФОНБЕТ Стальная воля», который проведёт Российский футбольный союз при поддержке букмекерской компании «Фонбет» и футбольного клуба «Сочи» на федеральной территории «Сириус».