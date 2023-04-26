Левникова назначили судить матч «Спартак» - «Ростов»

Российский футбольный союз опубликовал имена и фамилии судей и инспекторов 25-го тура РПЛ.
«Динамо» – «Факел»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Анатолий Цветнов.
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; VAR – Павел Кукуян; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; VAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Колобаев.
«Краснодар» – «Урал»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; VAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гвардис.
«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; VAR – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин.
«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарёв.
«Сочи» – «Торпедо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; VAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Мацюра.
«Локомотив» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; VAR – Павел Кукуян; инспектор – Юрий Баскаков.
Добавим, что матчи 25-го тура РПЛ пройдут с 28 по 30 апреля.