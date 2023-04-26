Стальная воля на полях Сириуса

В церемонии приняли участие руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Пирог, заместитель генерального директора ФК «Сочи» Андрей Орлов, вице-президент Паралимпийского комитета России Иван Потехин, а также представители спортивных федераций, развивающих адаптивный футбол, представители органов власти в сфере физической культуры и спорта.

В рамках церемонии прошёл конкурс на самый красивый гол среди футболистов-ампутантов. В нем приняли участие по 2 игрока от каждой команды. Одним из судей конкурса стал защитник ФК «Сочи» Ваня Дркушич, который посетил церемонию открытия и пообщался с участниками. Победителями конкурса стали футболисты из Чечни.

Завершил церемонию традиционный гала-матч между сборной РФС и командой администрации ФК «Сочи», который закончился со счётом 3:3.

Источник фото: БК Фонбет

Алексей Смертин, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС:





– «ФОНБЕТ Стальная воля» – это уникальный проект не только в России, но и в мире. Могу сказать уверенно – никто никогда в одно время и в одном месте не собирал такое количество спортсменов с ОВЗ и инвалидностью. С 24 по 27 апреля на полях федеральной территории Сириус сыграют команды слабовидящих, слабослышащих, футболисты с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутанты, игроки с нарушением интеллекта, спортсмены с церебральным параличом, футболисты на электроколясках.

Такого нет нигде в мире. Хочу поблагодарить администрацию «Сириуса», компанию Фонбет и футбольный клуб «Сочи», за помощь в организации данного турнира.

Андрей Куклин, футболист сборной Москвы среди слепых:



– Футбол – это всегда круто, всегда нужно получать от него наслаждение, тогда он отплатит тебе тем же. Всегда рад приезжать на «Стальную волю» в Сочи, обычно тут хорошая погода, а не как сегодня (смеется). Чем больше матчей, тем лучше.

В фестивале примут участие 600 человек из 30 регионов России. Пять аккредитованных Минспортом РФ федераций спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, 5 нозологий в 3-х категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет и 8 дисциплин:

– футбол лиц с заболеванием ЦП (мужчины и юноши);

– футбол ампутантов (мужчины);

– футбол глухих (мужчины, женщины и юноши);

– мини-футбол (футзал) лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши);

– футбол слепых, мини-футбол 5х5 (В1);

– Футбол слабовидящих, мини-футбол В2, В3;

– футбол на электроколясках;

– трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе).

Источник фото: БК Фонбет

В ходе фестиваля Академия РФС проведет очный модуль обучения программы повышения квалификации 40 тренеров по адаптивному футболу.

Фестиваль в Сочи станет первым в 2023 году турниром соревнования «Стальная воля». Следующие этапы пройдут в июне в Нижнем Тагиле, в начале сентября в Казани, а в конце этого же месяца состоится итоговый турнир на федеральной территории «Сириус». Турниры «Стальная воля» проводятся второй год подряд, в 2022 году их участниками стали более 2 тысяч человек.

«Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество.