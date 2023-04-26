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Юрий Семин: В «Зените» результат всегда дают бразильцы

Клуб четыре сезона подряд выигрывает чемпионат России.
26 апреля 2023 13:09
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно результата матча 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 3:1.

«Я думаю, что ни одна команда не приезжает на матч, чтобы заведомо его проигрывать. «Зенит» оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки. Результат всегда дают бразильцы, которые у «Зенита» есть. Убери бразильцев — и будет одинаковая с другими команда», — цитирует Семина «Московский комсомолец».

Добавим, что «Зенит» в настоящее время лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков после 24 туров. 29 апреля подопечные Сергея Семака отправятся в гости к «Крыльям Советов» в Самару.

источник: «Московский комсомолец»
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