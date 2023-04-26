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Президент РПЛ Алаев выступил за возвращение пива на стадионы

Функционер призвал обдумать этот вопрос.
Президент РПЛ Алаев выступил за возвращение пива на стадионы
26 апреля 2023 13:11
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автор фото: РИА Новости

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев выступил за возвращение пива на стадионы во время футбольных матчей.

«Нужно однозначно возвращать пиво на стадионы. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом. Призываю всех, кто даже выступает противником, давайте найдем возможность», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Кроме того, Алаев отметил, что сейчас на стадионах стало безопасней. Однако из-за отсутствия международных турниров клубы еженедельно теряют деньги, а посещаемость составляет только 6,5 тысячи человек в среднем.

источник: Чемпионат.com
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