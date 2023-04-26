«Ответов не получил, а получил красную карточку». Корниленко — о своем удалении в матче с «Пари НН»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался относительно своего удаления, которое он получил после матча 24-го тура чемпионата РПЛ против «Пари НН».

Напомним, что игра завершилась поражением самарской команды со счетом 1:2. Работа бригады арбитров во главе с вызвала недовольство со стороны многих экспертов.

Отметим, что Корниленко приглашен на заседание КДК, которое было инициировано «Крыльями Советов».

«После игры мы подошли к команде в центр поля, и я в то же время решил подойти к судье и уточнить те вопросы, которые меня волновали — почему были приняты те или иные решения? Ответов я не получил. Я получил красную карточку», — цитирует специалиста «Метарейтинг».

Добавим, что гендиректор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в чемпионате России.