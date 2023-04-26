Гинер заявил, что «Вест Хэм» не собирается платить за Влашича

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, получил ли клуб оплату от «Вест Хэма» за переход хорватского полузащитника Николы Влашича.

Ранее ФИФА обязала английский клуб выплатить 9 млн евро.

«Пришел ответ от «Вест Хэма». Их государственный банк запрещает им платить. В ФИФА они проиграли. Если у них есть возможность не платить, они будут ее использовать», - приводит ТАСС слова Гинера.

Напомним, 25-летний Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сейчас хорватский полузащитник защищает цвета «Торино» на правах аренды, которая истекает летом 2023-го.