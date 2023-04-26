Суперкомпьютер рассчитал, кто должен выиграть АПЛ в сезоне-2022/23

Суперкомпьютер от FiveThirtyEight спрогнозировал итоги АПЛ в сезоне-2022/23.

По его расчетам шансы на победу остались у пяти команд, при этом только у двух из них он составляет более одного процента: лидеров чемпионата «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Вероятность победы «горожан» компьютер считает значительно выше 77% против 23% у «канониров».

Добавим, что по расчетам суперкомпьютера в Лиги чемпионов помимо «Манчестер Сити» и «Арсенала» отберутся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а в Чемпионшип вылетят «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон».