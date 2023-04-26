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«Челси» в скором времени объявит о назначении Почеттино

На данный момент лондонский клуб возглавляет Фрэнк Лэмпард.
26 апреля 2023 14:54

Лондонский «Челси» близок к назначению Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба.

Как сообщает Sky Sports, о решении может быть объявлено уже на следующей неделе. В ходе переговоров обсуждался количественный состав клуба и тренерский штаб специалиста. Аргентинец возглавит клуб по окончании этого сезона.

Напомним, что последним местом работы 51-летнего специалиста был «ПСЖ», который он покинул летом 2022 года. До этого наставник возглавлял «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

источник: Sky Sports
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