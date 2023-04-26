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Журова рассказала при каких условиях можно вернуть пиво на футбольные стадионы

Показательный пример.
Журова рассказала при каких условиях можно вернуть пиво на футбольные стадионы
26 апреля 2023 15:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова оценила вероятность возвращения пива на футбольные стадионы.

Ранее данный вопрос поднял президент РПЛ Александр Алаев, который подчеркнул, что доходы от пива могут компенсировать отсутствие еврокубков.

По его данным, такой же оценки поддерживается и РФС.

«Для болельщиков хотелось бы вернуть пиво на стадионы, дать дополнительный заработок для инфраструктуры. Сейчас говорят — а давайте так, если пиво будут продавать на стадионах, часть средств пойдет на детский спорт. Это кощунство какое-то! Эти вещи неоднозначно воспринимаются обществом. При этом на чемпионате мира вели себя прилично и инцидентов не было. У нас есть такая особенность, что когда надо перед миром не ударить в грязь лицом, мы очень приличные, очень хорошие. А когда между собой, у нас как-то по-другому все. Если будем вести себя так же и болеть, как на чемпионате мира, можно пиво вернуть», - приводит «РБ-Спорт» слова Журовой.

Помимо этого Алаев подчеркнул, что стадионы российских клубов изменились с того момента, когда пиво запрещали, и стали значительно безопасней.

Добавим, что российские клубы отстранены от еврокубков до особого уведомления.

источник: «РБ-Спорт»
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