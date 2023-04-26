«Они тренируются». Президент «Торпедо» отрицает отстранение трех игроков от команды

Президент «Торпедо» Ярослав Савин отреагировал на информацию об отстранении трех игроков команды от тренировок.

В СМИ сообщалось, что главный тренер клуба Жозеп Клотет не допустил до занятий капитана Равиль Нетфуллин, защитника Илью Кутепова. Наставник также выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева, потому что он слишком много улыбался.

«Никто никого не изгонял. А что на самом деле? Рабочие вопросы. Они не будут тренироваться с командой?Почему? Они тренируются», - цитирует Савина «РБ-Спорт».

Добавим, что «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.