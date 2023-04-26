Хау похвалил «Манчестер Сити» и «Арсенал» перед их очным матчем в АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом» в 33-м туре чемпионата Англии.

«Две блестящие команды, два блестящих тренера. Это будет отличная игра для Английской премьер-лиги», - сказал специалист на пресс-конференции.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На данный момент «Арсенал» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, а «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 70 очков.