Агент игрока «Зенита» Ренана заявил, что предложений от клубов АПЛ не поступало

Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что у футболиста нет предложений от английских клубов.

Отметим, что контракт 19-летнего футболиста с командой из Санкт-Петербурга действует до конца лета 2028 года. В СМИ сообщалось, что к Ренану проявляют интерес два клуба АПЛ

«Не время говорить о возможном трансфере — «Зенит» сейчас борется за чемпионство! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет», — приводит «Чемпионат» слова Луиса Фернандо Гарсии.

В текущем сезоне чемпионата России защитник провел семь матчей, но результативными действиями не отметился.