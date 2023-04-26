«Крылья Советов» заплатят 50 тысяч рублей за поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал клуб «Крылья Советов» на 50 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики в ходе матча 24-го тура против «Пари НН», сообщил журналистам председатель комитета Артур Григорьянц.

При этом КДК РФС не стал применять дополнительных мер к удаленному спортивному директору самарской команды Сергею Корниленко, который выражал несогласие с действиями арбитра.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в связи с судейством на матчах команды, а сама команда обратилась в ЭКС РФС с просьбой разобрать сразу пять эпизодов матча с «Пари НН».