Защитник «Крыльев Советов» Бейл может продолжить карьеру в Германии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл находится в зоне внимания одного из клубов Бундеслиги, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, помимо неназванного немецкого клуба, своей успешной игрой Бейл снискал интерес клубов как из Европы, так и России. Однако отмечается, что пока никаких конкретных предложений по поводу трансфера 27-летнего голландца, озвучено не было, но это вполне может быть сделано до летнего трансферного окна.

Бейл играет за «Крылья Советов» с августа 2021 года, перейдя из голландского «Эммена». За самарский клуб он провел 56 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Голландец назывался в числе лучших крайних защитников Российской премьер-лиги.