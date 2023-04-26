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КДК РФС пожизненно отстранил от футбола четырех игроков за договорной матч

Решение было вынесено по итогам расследования Департамента защиты игры.
26 апреля 2023 17:35
автор: Александр Евграфов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил от футбола четырех игроков и одного руководителя команды, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Решение принято на основании расследования Департамента защиты игры. Наказание вынесено за организацию договорного матча во Второй лиге в текущем сезоне. Результат матча между «Салютом-Белгородом» и «СКА-Хабаровском-2» был аннулирован. Хабаровским футболистам засчитано техническое поражение - 0:3.

Кроме того, КДК РФС пожизненно запретил любую деятельность, связанную с футболом игрокам ФК «Ессентуки» Джоси Дзаурову, Зийадхану Маммадову, начальнику команды Гванзаву Магомедову, игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

источник: РФС
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