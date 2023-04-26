Бабаев не исключил возможное возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не исключает возвращения в состав армейцев бывшего защитника команды Марио Фернандеса.

«Пока говорить ничего не будем, конечно, нельзя исключать его возвращения в ЦСКА, мы находимся с ним в постоянном контакте», - цитирует Бабаева Sport24.ru.

По словам гендиректора армейцев, Фернандес очень расстроен многочисленными травмами, а также периодом, проведенным в Бразилии. Также он добавил, что игроки нужно время, чтобы взвесить все, принимая решение о собственном будущем.

Ранее бывший защитник сборной России разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом», в который ушел из московского ЦСКА в 2022 году после 10 лет выступления за красно-синих.