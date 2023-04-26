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Футболисты «Акрона» могут получить премиальные за выход в финал Кубка России 

В финале нижней сетки турнира тольяттинский клуб встретится с «Краснодаром».
26 апреля 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков

Владелец «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о потенциальном выходе команды в финал Кубка России.

«Рассчитываем, что у нас есть неплохие шансы, чтобы пробиться в финал. До него осталось всего два матча, чтобы оказаться здесь, мы победили четыре московские команды. Если мы все-таки окажемся в финале, мне кажется, настроение футболистов и тренеров будет просто прекрасное из-за добытой победы, а также, скорее всего, они получат хорошие премиальные», — приводит слова Морозова RT.

Сообщается, что в случае завоевания титула тольяттинская команда намерена расширить домашнюю арену с целью улучшения инфраструктуры.

Напомним, что в финале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет против «Краснодаром». Очная встреча клубов состоится 3 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

источник: «RT на русском»
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