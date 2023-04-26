Каманцев заявил, что по связи Юрана с арбитрами нет никаких доказательств

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о судейском скандале в матча «Пари НН» – «Крылья Советов» и подозрений в адрес главного тренера хозяев Сергея Юрана.

Напомним, что матч 24-го тура чемпионата России завершился победой нижегородцев со счетом 2:1.

«По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещё что-то. «Крылья Советов», если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать», – цитирует Каманцева «Чемпионат».

Добавим, что работа судьи Романа Галимова подверглась критики со стороны «Крыльев Советов» и различных экспертов.

В данный момент самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.