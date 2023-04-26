«Рубин» может провести юбилейный матч команды в ретро-форме

«Рубин» планирует провести юбилейный матч в ретро-форме, сообщает ресурс «Татар-информ».

По данным источника, форма повторять вариант, при котором казанцы впервые вышли в Российскую премьер-лигу в 2002 году.

Юбилейный матч команды, которая отмечает свое 65-летие, выпал на игру 29-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском». «Рубин» анонсировал перед матчем автограф-сессии с известными игроками команды, среди которых Алехандро Домингес, Макбет Сибая, Андрей Федоров, Александр Бухаров и другие. Также будет представлена юбилейная предматчевая шоу-программа.

После 28 туров «Рубин» набрал 53 очка и занимает второе место в Первой лиге, дающее право выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. «СКА-Хабаровск» с 37 очками занимает девятое место.