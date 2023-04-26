УЕФА планирует приобрести стадион во Франции для проведения финалов клубных европейских турниров

Руководство УЕФА рассматривает возможность приобретения парижского стадиона «Стад де Франс». Об этом сообщает Le Monde.

По информации источника, союз европейских футбольных ассоциаций намерен купить арену в Париже с целью проведения на нем всех финальных матчей европейских клубных турниров, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Ранее появилась информация, что стадионом «Стад де Франс» интересуется «ПСЖ», который хочет перебраться со своей нынешней домашней арены «Парк де Пренс» и уже готов подать заявку на приобретение нового стадиона.

Добавим, что, скорее всего, сборная Франции будет проводить свои домашние игры на «Стад де Франс», даже в случае его продажи.