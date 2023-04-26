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УЕФА планирует приобрести стадион во Франции для проведения финалов клубных европейских турниров

Спортивная организация поспорит с «ПСЖ» за арену «Стад де Франс».
26 апреля 2023 18:51
автор: Глеб Шевяков

Руководство УЕФА рассматривает возможность приобретения парижского стадиона «Стад де Франс». Об этом сообщает Le Monde.

По информации источника, союз европейских футбольных ассоциаций намерен купить арену в Париже с целью проведения на нем всех финальных матчей европейских клубных турниров, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Ранее появилась информация, что стадионом «Стад де Франс» интересуется «ПСЖ», который хочет перебраться со своей нынешней домашней арены «Парк де Пренс» и уже готов подать заявку на приобретение нового стадиона.

Добавим, что, скорее всего, сборная Франции будет проводить свои домашние игры на «Стад де Франс», даже в случае его продажи.

источник: Le Monde
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