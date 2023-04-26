ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Защитник «Лестера» Сеюнджю подписал контракт с «Атлетико» до 2027 года

Турок присоединится к «матрасникам» по завершении текущего сезона. 
26 апреля 2023 19:20
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю по ходу сезона подписал трудовое соглашение с «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 26-летний футболист покинет стан «лис» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента и перейдет в команду Диего Симеоне. Сообщается, что его контракт с мадридской командой рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Сеюнджю выступает за «Лестер» с 2018 года. В текущем сезоне за английский клуб он сыграл семь матчей и не отметился результативными действиями.

Бояринцев назвал главных претендентов на призовые места в РПЛ
По словам 46-летнего специалиста, серебро и бронзу разыграют между собой три команды.  
26.04.2023 19:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Лестера» Сеюнджю подписал контракт с «Атлетико» до 2027 года
Турок присоединится к «матрасникам» по завершении текущего сезона. 
26.04.2023 19:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Асхабадзе отреагировал на информацию о потенциальном возвращении в «Спартак»
Функционер на общем собрании клубов РПЛ выступил с рядом вопросов к главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву.
26.04.2023 19:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
УЕФА планирует приобрести стадион во Франции для проведения финалов клубных европейских турниров
Спортивная организация поспорит с «ПСЖ» за арену «Стад де Франс».
26.04.2023 18:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Каманцев заявил, что по связи Юрана с арбитрами нет никаких доказательств
Каманцев заявил, что по связи Юрана с арбитрами нет никаких доказательств
В деле разбирается КДК РФС.
26.04.2023 18:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Рубин» может провести юбилейный матч команды в ретро-форме
Казанский клуб отмечает свое 65-летие.
26.04.2023 18:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Футболисты «Акрона» могут получить премиальные за выход в финал Кубка России 
В финале нижней сетки турнира тольяттинский клуб встретится с «Краснодаром».
26.04.2023 18:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бабаев не исключил возможное возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА
В данный момент игрок пребывает в статусе свободного агента.
26.04.2023 17:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
КДК РФС пожизненно отстранил от футбола четырех игроков за договорной матч
Решение было вынесено по итогам расследования Департамента защиты игры.
26.04.2023 17:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика