Защитник «Лестера» Сеюнджю подписал контракт с «Атлетико» до 2027 года

Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю по ходу сезона подписал трудовое соглашение с «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 26-летний футболист покинет стан «лис» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента и перейдет в команду Диего Симеоне. Сообщается, что его контракт с мадридской командой рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Сеюнджю выступает за «Лестер» с 2018 года. В текущем сезоне за английский клуб он сыграл семь матчей и не отметился результативными действиями.