Бояринцев назвал главных претендентов на призовые места в РПЛ

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением по поводу того, кто может завоевать бронзовые и серебряные медали в текущем сезоне чемпионата России.

«Скорее всего, за оставшиеся два призовых места в таблице будут сражаться «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Конечно, есть некоторая вероятность, что кто-то может включиться в эту гонку, однако, мне кажется, что именно эти три клуба решат судьбу медалей в своих очных встречах», — приводит слова Бояринцева Rusfootball.info.

Напомним, что в данный момент второе место в турнирной таблице занимает «Ростов», имея в своем активе 49 очков. На третьей строчке располагается «Спартак» с 48-ю очками. ЦСКА идет четвертым, отставая от московского клуба на три очка (45 очков).