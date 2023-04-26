Восемь футболистов РПЛ вошли в список 200 самых перспективных футболистов мира по версии CIES

Восемь футболистов, играющих в клубах Российской премьер-лиги, вошли в список 200 самых перспективных молодых футболистов мира (до 20 лет), опубликованным Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

В рейтинг внесены игроки 75 лиг мира. В качестве критериев используется время, проведенное на поле игроками за последний год, уровень турнира и результаты команд.

Российская премьер-лига была представлена в рейтинге вратарями «Локомотива» и ЦСКА Даниилом Худяковым и Владиславом Торопом, правым защитником «Ростова» Андреем Ланговичем, центральными защитниками «Ростова» и «Зенита» Виктором Мелехиным и Робертом Ренаном.

Атакующие футболисты представлены левым вингером железнодорожников Сергеем Пиняевым и центральными полузащитниками Арсеном Захаряном из «Динамо» и Александром Коваленко из «Крыльев Советов».