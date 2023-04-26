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В ЭСК заявили, что судья Галимов совершил три ошибки в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

Нижегородская команды обыграла соперника со счетом 2:1. 
26 апреля 2023 20:28
автор: Глеб Шевяков

ЭСК РФС вынес вердикт по работе главного арбитра матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» «Крылья Советов» (2:1) Романа Галимова. Об этом сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Сообщается, что на главный судья встречи допустил ошибку, назначив пенальти в ворота самарской команды на 34-й минуте, так как защитник Николай Рассказов коснулся мяча своей рукой вследствие толчка со стороны соперника. Кроме того, арбитр принял неправильное решение в ситуации на 42-й минуте матча, когда не назначил 11-метровый в ворота нижегородцев. Согласно заявлениям комитета, футболист гостей Никита Каккоев во время единоборства наступил на стопу игроку соперника Владимиру Писарскому, что является фолом по неосторожности.

Вдобавок, арбитр не показал вторую желтую карточку и не удалил защитника домашней команды Виктора Александрова, который на 70-й минуте встречи совершил контакт стопой с лицом того же Писарского, не думая о здоровье и безопасности игрока соперника.

Напомним, что в данный момент «Пари НН» занимает 13-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после 24 матчей. «Крылья Советов» находится на 12-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

источник: РФС
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