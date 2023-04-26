«Барселона» ради возвращения Месси готова расстаться с Рафиньей 

Руководство «Барселоны» планирует продать форварда команды Рафинью, чтобы подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает AS.

Отметим, что представители каталонского клуба не могут определиться с оценкой выступлений бразильского игрока в нынешнем сезоне чемпионата Испании. В его услугах заинтересованы клубы АПЛ – «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Как утверждает источник, сине-гранатовые рассчитывают, что прибыль с трансфера 26-летнего футболиста будет использована для возвращения аргентинца в стан каталонцев. Сообщается, что средства с продажи могут позволить испанской команде зарегистрировать 35-летнего игрока в Ла Лиге на следующей сезон.

Добавим, что Рафинья перешел в «Барселону» летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Хави он сыграл 42 матча, забил девять голов и отдал десять результативных передач.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Его контракт с парижанами истекает ближайшим летом.