Семак признался, что к его кандидатуре проявляли интерес другие клубы 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу своей будущей тренерской карьеры.

«Драйв в «Зените» не утихает. В настоящее время у меня нет желания попробовать свои силы в другом чемпионате. Я сконцентрирован на работе в «Зените». Эмоции на этом посту по-прежнему достаточно большие. С тех пор, как я здесь, ко мне проявляли некоторый интерес другие команды, однако до серьезных разговоров не доходило. Со временем ситуация поменялась. Тренерский рынок регулярно анализируется. Здесь твою работу оценивают с точки зрения уровня лиги и твоему навыку адаптации в Европе», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Добавим, что Семак руководит «Зенитом» с весны 2018 года. С тех пор под его руководством питерская команда четыре раза кряду становилась чемпионом России.