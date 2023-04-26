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Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на ответный полуфинальный матч Кубка Италии 

Первая игра итальянских клубов завершилась вничью. 
26 апреля 2023 21:11
автор: Глеб Шевяков

«Интер» и «Ювентус» определились со стартовыми составами команд на ответный полуфинальный матч Кубка Италии.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 26 апреля, на арене «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало матча – 22:00 по московскому времени.

«Интер»: Онана, Дармиан, Думфрис, Ачерби, Бастони, Димарко, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Мартинес, Джеко.

«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Бремер, Бонуччи, Алекс Сандро, Костич, Локателли, Рабьо, Миретти, Ди Мария, Кьеза.

Напомним, что первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» завершился со счетом 1:1.

источник: «Советский спорт»
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