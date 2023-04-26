Нагельсманн выдвинул условия, при выполнении которых готов возглавить «Тоттенхэм» 

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил «Тоттенхэму», на каких условиях согласиться занять пост наставника команды. Об этом сообщает Independent.

Как утверждает источник, стороны заинтересованы в сотрудничестве, однако 35-летний специалист хочет получить некоторые гарантии от лондонского клуба. Сообщается, что немец готов знать руководящую должность только по завершении нынешнего сезона и лишь в том случае, если команда АПЛ завоюет путевку на следующий розыгрыш Лиги чемпионов. При этом тренер хочет принимать участие в трансферной компании клуба.

Напомним, что Нагельсманн находится без работы с конца марта 2023 года после того, как покинул должность главного тренера «Баварии».