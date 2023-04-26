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Агент Щенникова сообщил, что его клиент покинет ЦСКА в конце текущего сезона 

31-летний футболист является воспитанником «армейцев». 
Агент Щенникова сообщил, что его клиент покинет ЦСКА в конце текущего сезона 
26 апреля 2023 21:42
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футбольный агент, Сергей Пушкин, представляющий интересы Георгия Щенникова, заявил, что игрок прекратит свое трудовое сотрудничество с ЦСКА по завершении нынешнего сезона.

«Мы провели переговоры с представителями команды, по их итогам клуб решил расстаться с Георгием. Мы не можем никак на это повлиять, а просто констатируем факт. Щенников является футболистом высокого уровня и без работы не останется. Будем искать варианты позже», – приводит слова Пушкина «РИА Новости».

Добавим, что Щенников начал свою футбольную карьеру в молодежной команде ЦСКА в 2008 году. Всего за основной состав московской команды он сыграл 366 матчей, забил десять голов и отдал 15 результативных передач.

источник: «РИА Новости»
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