Агент Щенникова сообщил, что его клиент покинет ЦСКА в конце текущего сезона 

Футбольный агент, Сергей Пушкин, представляющий интересы Георгия Щенникова, заявил, что игрок прекратит свое трудовое сотрудничество с ЦСКА по завершении нынешнего сезона.

«Мы провели переговоры с представителями команды, по их итогам клуб решил расстаться с Георгием. Мы не можем никак на это повлиять, а просто констатируем факт. Щенников является футболистом высокого уровня и без работы не останется. Будем искать варианты позже», – приводит слова Пушкина «РИА Новости».

Добавим, что Щенников начал свою футбольную карьеру в молодежной команде ЦСКА в 2008 году. Всего за основной состав московской команды он сыграл 366 матчей, забил десять голов и отдал 15 результативных передач.