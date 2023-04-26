Червиченко уверен, что возвращение пива на стадионы позволит командам РПЛ зарабатывать 

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о потенциальном разрешении продажи пива на футбольных аренах в России.

«Нашим командам необходимо пополнять свой бюджет, так как не у всех есть спонсоры по типу «Газпрома». Поэтотму пиво — это не развлечение для болельщиков, а хороший способ заработка для клубов. А в данный момент и пива нет у фанатов, и денег у команд», — приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Добавим, что сегодня, 26 апреля клубы РПЛ на всеобщем собрании единогласно выступили за возвращение пива на российские стадионы.