«Атлетико» одержал волевую победу над «Мальоркой» и сократил до 2 очков отставание от «Реала»

Футболисты «Атлетико» одержали волевую победу над «Мальоркой» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 20-й минуте открыл сербский защитник «Мальорки» Матия Настасич, который забил впервые за свою команду, в которую перешел в сентябре прошлого года. Затем трижды забили хозяева поля. Отличились Родриго де Пауль (45-я минута), Альваро Мората (47) и Янник Карраско (77).

«Атлетико» набрал 63 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Команда отстает на два очка от «Реала», который проиграл «Жироне». Лидирует в чемпионате «Барселона», набравшая 76 очков. «Мальорка» с 40 очками идет на 11-м месте.

В матче 32-го тура 30 апреля «Мальорка» примет «Атлетик», а «Атлетико» сыграет в гостях с «Вальядолидом».