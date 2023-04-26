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Стоунз удвоил преимущество «Манчестер Сити» над «Арсеналом» в концовке первого тайма матча АПЛ

Гол британца был засчитан после просмотра VAR. 
Стоунз удвоил преимущество «Манчестер Сити» над «Арсеналом» в концовке первого тайма матча АПЛ
26 апреля 2023 22:53
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс забил второй гол своей команды в матче 33-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Отметим, что игрок «горожан» поразил ворота соперника после подачи Кевин де Брюйне на первой добавленной минуте к первому тайму. (45+1).

Таким образом, счет в матче стал 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

В настоящий момент команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 75 очков. «Манчестер Сити» идет на второй строчке (70), отставая от «канониров» на пять очков и имея две игры в запасе.

источник: «Советский спорт»
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