Стоунз удвоил преимущество «Манчестер Сити» над «Арсеналом» в концовке первого тайма матча АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс забил второй гол своей команды в матче 33-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Отметим, что игрок «горожан» поразил ворота соперника после подачи Кевин де Брюйне на первой добавленной минуте к первому тайму. (45+1).

Таким образом, счет в матче стал 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

В настоящий момент команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 75 очков. «Манчестер Сити» идет на второй строчке (70), отставая от «канониров» на пять очков и имея две игры в запасе.