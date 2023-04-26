«Манчестер Сити» обыгрывает «Арсенал» после первого тайма матча АПЛ

Завершился первый тайм матча 33-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Арсенал».

Отметим, что после 45 минут встречи «горожане» побеждает лондонскую команду со счетом 2:0.

За хозяев поля забитыми мячами отличились полузащитник Кевин де Брюйне (7) и защитник Джон Стоунз (45+1).

Напомним, очная встреча команд проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

В настоящий момент команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 75 очков. «Манчестер Сити» идет на второй строчке (70), отставая от «канониров» на пять очков и имея две игры в запасе.