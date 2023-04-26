В эти минуты «Манчестер Сити» на своем поле крупно обыгрывает «Арсенал» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что на 54-й минуте встречи хавбек хозяев Кевин де Брюйне забил свой второй гол в ворота «канониров».

Таким образом, счет стал 3:0 в пользу подопечных Пепа Гвардиолы.

Напомним, очная встреча команд проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

В настоящий момент команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 75 очков. «Манчестер Сити» идет на второй строчке (70), отставая от «канониров» на пять очков и имея две игры в запасе.