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«Челси» потерпел домашнее поражение от «Брентфорда»

Для «синих» это стало третьим поражением подряд.
26 апреля 2023 23:39
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Челси» потерпели третье поражение подряд в матчах чемпионата Англии. В рамках 33-го тура «синие» дома проиграли «Брентфорду» со счетом 0:2.

Счет был открыт на 37-й минуте автоголом Сесара Аспиликуэты, а на 78-й минуте Брайан Мбемо удвоил преимущество гостей.

«Брентфорд» набрал 47 очков и поднялся на 9-е место в Английской премьер-лиге, у «Челси» 39 очков и 11-е место в чемпионате.

В 34-м туре 29 апреля «Брентфорд» примет «Вулверхэмптом», а 2 мая «Челси» отправится к лидирующему в чемпионате «Арсеналу».

Чемпионат Англии

33-й тур

«Челси» - «Брентфорд» - 0:2 (0:1)

Голы: Аспиликуэта (34, автогол). Мбемо, 78

источник: «Советский спорт»
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