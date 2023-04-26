«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вэст Хэмом» в гостевом матче АПЛ 

Футболисты «Ливерпуля» на выезде оказались сильнее «Вест Хэма» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев.

В составе гостевой команды забитыми мячами отличились форвард Коди Гакпо (18-я минута) и защитник Жоэль Матип (67). За хозяев поля гол забил полузащитник Лукас Пакета (12).

Таким образом, «Ливерпуль» набирает 53 очка и поднимается на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 34 очка.

В следующем туре чемпионата подопечные Юргена Клоппа примут на своем поле «Тоттенхэм» (30 апреля). «Молотобойцы» отправятся в гости к «Кристал Пэлас» (29 апреля).

Чемпионат Англии

33-й тур

«Вест Хэм» (Лондон) – «Ливерпуль» – 1:2 (1:1)

Голы: Пакета, 12 – Гакпо, 18. Матип, 67.