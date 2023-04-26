«Интер» победил «Ювентус» и стал первым финалистом Кубка Италии

Футболисты «Интера» победили «Ювентус» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии и вышли в финал турнира. Встреча на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 15-й минуте забил Федерико Димарко. Первая встреча в Турине завершилась вничью – 1:1.

Во втором полуфинале 27 апреля встретятся «Кремонезе» и «Фиорентина». В первом матче «фиалки» победили со счетом 2:0.

Кубок Италии

Полуфинал. Ответный матч

«Интер» - «Ювентус» - 1:0 (1:0)

Гол: Димарко, 15

Первый матч: 1:1