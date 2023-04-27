«Шеффилд Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя два года

Футболисты «Шеффилд Юнайтед» победили «Вест Бромвич» в перенесенном матче 38-го тура Чемпионшипа и два года спустя вернулись в английскую премьер-лигу.

Встреча в Шеффилде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, которые набрали 85 очков и стали недосягаемыми для идущего третьим «Лутона», у которого 78 очков.

Первые два места в Чемпионшинпе дают право на прямой выход в английскую премьер-лигу. Ранее право выступить в АПЛ оформил «Бёрнли», который лидирует в первенстве с 95 очками.