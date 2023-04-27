Гол Левандовски не помог «Барселоне» избежать поражения в матче с «Райо Вальекано»

Футболисты «Барселоны» проиграли «Райо Вальекано» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей по забитому голу на свой счет записали Альваро Гарсия (19-я минута) и Франсиско Гарсия (53). Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на 83-й минуте сократил отставание, но спасти матч это не помогло. Каталонский клуб потерпел третье поражение в чемпионате и прервал беспроигрышную серию из семи матчей.

Тем не менее, «Барселона» с 76 очками сохранила лидерство в чемпионате Испании, опережая «Реал» на 11 очков. «Райо Вальекано» набрал 43 очка и поднялся девятое место в турнирной таблице.

В 32-м туре 29 апреля «Барселона» примет «Бетис», а «Райо Вальекано» на выезде сыграет с «Эльче».

Футбол. Чемпионат Испании. 31-й тур.

«Райо Вальекано» - «Барселона» - 2:1 (1:0)

Голы: Альваро Гарсия, 19; Франсиско Гарсия, 53 – Левандовски, 83.