Рыбус высказался о возможном уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус отреагировал на информацию о возможном уходе из стана красно-белых.

Ранее в СМИ сообщалось, что соглашение с 33-летним футболистом могут рaсторгнуть по окончании текущего сезона.

«У меня действующий контракт с клубом. С руководством на тему ухода не разговаривали. Будем общаться с клубом после сезона», — приводит «Чемпионат» слова Рыбуса.

В текущем сезоне Рыбус провел 12 мaтчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результaтивной передачей.