«Изменений мы не видим». Сорокин — о переговорах с УЕФА

Экс-руководитель оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался относительно с ситуацие с возвращением России на международные турниры под эгидой УЕФА.

«Здесь трудно комментировать, кто тормозит процесс. Изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на ту большую работу, которая проводится с российской стороны. Это действительно большая работа по убеждению коллег. Здесь непреложный факт: футбол всё-таки существует в форме соревнований. И никак иначе. Надо играть в футбол», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Сорокина.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что (УЕФА хочет оставить РФС в составе организации.