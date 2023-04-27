Семак заявил, что «Зениту» сложно купить российских игроков из-за высоких цен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о работе клуба на внутреннем трансферном рынке.

Ранее в СМИ сообщалось, что клуб рассматривает вариант с подписанием футболистов Сергея Пиняева и Константина Тюкавина в случае ухода из команды бразильских игроков Малкома и Клаудиньо.

«Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие. Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже три-четыре игрока с российским паспортом для нас сложно», – цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» лидирует в чемпионате РПЛ. Подопечные Семака набрали 58 очков в 24 матчах.