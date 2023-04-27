«СКА-Хабаровск» выпустил заявление против договорных матчей, ранее 2 игроков клуба дисквалифицировал

«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление после того, как вторая команда клуба получила техническое поражение за организацию договорного матча, а ее игроки Денис Деркунский и Руслану Пидлисняк получили пожизненную дисквалификацию.

«ФК «СКА-Хабаровск» ещё до начала расследования департамента защиты игры провёл внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты ещё в конце прошлого года», - говорится в заявлении.

Отметим, что аннулирован был результат матча между «Салютом-Белгородом» и «СКА-Хабаровском-2».

КДК РФС также пожизненно запретил любую деятельность, связанную с футболом игрокам ФК «Ессентуки» Джоси Дзаурову, Зийадхану Маммадову, начальнику команды Гванзаву Магомедову.