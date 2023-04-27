«Будет ли игра особой? Не для меня». Песьяков - о предстоящем матче «Ростова» со «Спартаком»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался относительно предстоящего матча 25-го тура чемпионата РПЛ со «Спартаком».

Матч на домашней арене красно-белых начнется в 19:30 по московскому времени.

«Будет ли игра со «Спартаком» особой? Не для меня, а в целом для команды. Это игра за шесть очков. Для меня «Спартак» давно уже перестал быть каким‑то особым соперником, столько времени всё же прошло с моего ухода», — цитирует Песьякова «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая третий «Спартак» на одно очко.