«Монако» пересмотрел свою стратегию: клуб будет развивать академию и продаст ряд игроков

«Монако» планирует грядущим летом продать ряд дорогостоящих футболистов, сообщает RMC Sport.

Клуб не будет продлевать арендное соглашение с «Баварией» по вратарю Александру Нюбелю, также команду могут покинуть защитники Вандерсон, Кайо Энрике, Аксель Дисаси, хавбек Юссуф Фофана, нападающие Брель Эмболо и Виссам Бен-Йеддер.

«Монегаски» собираются развивать собственную академию и не будут тратить на трансферы более 15 млн евро за футболиста.

Напомним, что за «Монако» с 2018 года играет российский полузащитник Александр Головин, он провел за команду 171 матч, забил 24 гола и совершил 33 других результативных действия (голевая передача и заработанный пенальти).